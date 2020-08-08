لبنان | جعجع: الدولة لم تعد للشعب… ونقدم استقالتنا عندما نتأكد من قيام انتخابات نيابية مبكرة

وأضاف جعجع بعد لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، “طلبنا من الجامعة العربية مساعدة لبنان لأن الدولة اللبنانية لم تعد للشعب اللبناني الى حين الوصول لتشكيل لجنة تحقيق دولية”.

وعن امكان تقديم نواب “الجمهورية القوية” استقالتهم من البرلمان، قال، “منذ 17 تشرين ونوابنا كل منهم استقالته في جيبه والناس تعرفنا ووصل الغضب في بعضنا الى المطالبة بضرورة تقديم استقالتنا من دون أي حسابات، لكن ذلك ليس بجيد لأن السلطة قادرة على انشاء انتخابات فرعية ويأتوا بنواب بـ100 و200 صوت”.

وقال، “نقدم استقالتنا عندما نكون مؤكدين اننا ذاهبون الى انتخابات نيابية مبكرة في اليوم التالي، ومن الحرام الخروج من المجلس من دون ضمان الأمور لأن ذلك يضر بالوضع ككل”.