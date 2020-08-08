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وأضاف جعجع بعد لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، “طلبنا من الجامعة العربية مساعدة لبنان لأن الدولة اللبنانية لم تعد للشعب اللبناني الى حين الوصول لتشكيل لجنة تحقيق دولية”.
وعن امكان تقديم نواب “الجمهورية القوية” استقالتهم من البرلمان، قال، “منذ 17 تشرين ونوابنا كل منهم استقالته في جيبه والناس تعرفنا ووصل الغضب في بعضنا الى المطالبة بضرورة تقديم استقالتنا من دون أي حسابات، لكن ذلك ليس بجيد لأن السلطة قادرة على انشاء انتخابات فرعية ويأتوا بنواب بـ100 و200 صوت”.
وقال، “نقدم استقالتنا عندما نكون مؤكدين اننا ذاهبون الى انتخابات نيابية مبكرة في اليوم التالي، ومن الحرام الخروج من المجلس من دون ضمان الأمور لأن ذلك يضر بالوضع ككل”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جعجع: الدولة لم تعد للشعب… ونقدم استقالتنا عندما نتأكد من قيام انتخابات نيابية مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.