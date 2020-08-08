كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكشفت الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن للوزارة أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 مفقودا. وتذكر وزارة الصحة العامة المواطنين بأن فرق الطوارئ التابعة لها مستعدة للاجابة عن كل التساؤلات على الرقمين الساخنين: 1214 و01832700. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الصحة”: 158 شهيداً وأكثر من 6000 جريح و21 مفقوداً إثر انفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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