لبنان | “الجيش”: إطلاق غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة أوضاع المنطقة المنكوبة في بيروت

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وتضم ممثلين عن: وزارة الاتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة، الصحة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن: محافظة بيروت ومجلس بلدية بيروت والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والهيئة العليا للإغاثة.
تتولى هذه الغرفة المهمات الإنسانية والإنقاذية، بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، للمنطقة المنكوبة خارج إطار بقعة الانفجار، وسيكون مركزها في مبنى المحافظة، وتضع بتصرف المواطنين أرقام الهاتف التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 01987001-2-3. فاكس: 01987004″.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.