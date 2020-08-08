كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما طلب من كوادره ومناصريه عدم الرد أو التعليق على استقالة بعض النواب أو انسحابهم من تكتل لبنان القوي، إذ إن هذا الأمر هو من حقهم ومردوه السلبي او الايجابي عليهم يعود لتقديرهم. وطالب “التيار” بحضور أكبر وأفعل للدولة وبتواجد وعمل ميداني من مؤسساتها واجهزتها في المناطق المنكوبة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “التيار”: “ما تردوا” على استقالة بعض النواب أو انسحابهم من تكتل لبنان القوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.