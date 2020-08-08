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وقالت في بيان: “إن عناصر قوى الأمن المنتشرة في الأماكن المتضرّرة جرّاء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، ولا سيّما في مناطق الأشرفية، الجمّيزة، مار مخايل النهر، ووسط بيروت -وقوامها قوة مؤلفة من أكثر من /500/ عنصر، للقيام بمهام حفظ أمن ونظام وحماية وحراسة الأبنية والمنازل والمحال والمؤسسات التجارية- مستمرّة في عملها على مدار الساعة، منذ تاريخ الانفجار”.
وقالت: “12 شخصاً أوقفوا يوم أمس بتاريخ 7/8/2020، وكانت غرفة عمليات شرطة بيروت قد تلقّت 14 اتصالاً هاتفياً من مواطنين للتبليغ عن سرقة أو محاولة سرقة.
وكررت هذه المديرية العامة طلبها من المواطنين الكرام بعدم التردّد في الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به لجهة قيامه بمثل هذه الأعمال، إلى العناصر المتواجدة في المناطق، أو من خلال الاتصال على الرقم 112.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “قوى الامن”: توقيف 24 شخصاً للاشتباه بقيامهم بأعمال سرقة في المناطق المتضرّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.