لبنان | دياب: غير متأكد متى سأتكلم مع الناس في الشارع… وغير خائف من غضب العالم

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وفي كل برودة أعصاب، أعلن دياب ألا مانع لديه لقاء الناس، مؤكداً أنه غير خائف من غضبهم.

وقال: “ليس لدي مشكله لقاء الناس، انا جزء منهم، لا شك ان الفساد موجود منذ ثلاثة عقود، هناك في الطبقة السياسية لعقود ونحن نواجه هذه المشاكل المتراكمة لعقود”.

وأضاف، “انا غير متأكد متى سأتكلم مع الناس في الشارع وانا جزء من الناس، وغير خائف من غضب العالم”.

وتابع رئيس الحكومة: “الناس لديهم الحق ليكونوا غاضبين وناقمين، وهم ناقمون من قبل لثلاثة عقود من الفساد”.