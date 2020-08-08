لبنان | بالفيديو – مواجهات في عدة اتجاهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في ساحة الشهداء

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وتحاول في هذه الأثناء قوة من مكافحة الشغب إبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب فيما تزداد أعداد الشبان في ساحة الشهداء.
وحاول المتظاهرون الدخول الى مجلس النواب فيها الأعداد تتزايد، إذ نجحوا بإزالة العائق الحديدي المؤدي الى مجلس النواب وتطلق القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف.
يشار إلى أن قيادة الجيش أعربت منذ قليل في بيان عبر “تويتر” عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا.
وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، كما ذكّرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.