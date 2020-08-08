لبنان | قيادة الجيش: للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة. كما ذكّرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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