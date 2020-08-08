لبنان | تعميم أوصاف جثتين استحضرتا يوم حصول الانفجار إلى مستشفى الجامعة الأميركية

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الجثة الأولى: يعتقد بأنها عائدة لامرأة من الجنسية الفلبينية، في العقد الخامس من العمر، معتدلة البنية، طول القامة حوالى 165 سنتمترا، حنطية البشرة، لون الشعر أسود. (مرمزة B7).
الجثة الثانية: يعتقد بأنها عائدة لشاب من الجنسية البنغالية، في العقد الثالث من العمر، معتدل البنية، طول القامة حوالى 174 سنتمترا، حنطي البشرة، لون الشعر أسود، ذو لحية وشارب. (مرمزة B10).
لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من ذويهما أو ممن يعرف عنهما شيئا، الاتصال بفصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 361803-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.