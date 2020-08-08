لبنان | بالفيديو – “علّقوا المشانق” في ساحة الشهداء

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وفي مشهد يعبّر عن غضب شديد، علّق الثوار المشانق في ساحة الشهداء ليقولوا للسياسيين إنهم مجرمين بكل ما للكلمة من معنى.
وتسود حال من الغضب بين المواطنين على أثر الانفجار المخيف الذي وقع الثلاثاء وأدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين.
وكانت لافتة مبادرة من أحد المواطنين الذين طبعوا أسماء الشهداء الذين سقطوا على لافتة طويلة تمجيداً لأرواحهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.