لبنان | ما صحة وجود مادة النيترات أمونيوم في معمل الزوق الحراري؟

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وأكدت في بيان ان المادة المستعملة هي مادة amonia dilute 25% وهي غير متفجّرة وغير خطرة، وتستعمل لمعالجة المياه اللازمة لتشغيل المراجل.

ودعت وزارة الطاقة السلطات المحلية الى التأكد من معلوماتها قبل نشرها، لما في ذلك من تأثير سلبي على المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها.