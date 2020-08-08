- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأكدت في بيان ان المادة المستعملة هي مادة amonia dilute 25% وهي غير متفجّرة وغير خطرة، وتستعمل لمعالجة المياه اللازمة لتشغيل المراجل.
ودعت وزارة الطاقة السلطات المحلية الى التأكد من معلوماتها قبل نشرها، لما في ذلك من تأثير سلبي على المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ما صحة وجود مادة النيترات أمونيوم في معمل الزوق الحراري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.