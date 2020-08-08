لبنان | بلدية انطلياس – النقاش: مبادرة تضامنية مع المتضررين

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودعت من يرغب من أهالي وسكان المنطقة الى التجمّع عند الثامنة والنصف من صباح الأحد 9 آب، في باحة كنيسة مار الياس انطلياس، “للانطلاق عند التاسعة نحو بيروت، والمشاركة في هذه المبادرة الإنسانيّة، علماً أنّ البلديّة ستقوم بتأمين مختلف المعدات التي ستستخدم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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