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– دعم للنظام الصحي
-دعم للنظام التربوي
-اعادة تأهيل المباني المتضررة جراء الانفجار
-دعم غذائي
وأشارت الدعوة الى ان هذا الدعم الطارئ ومساعدات الاغاثة يجب ان تبقى منفصلة عن التعافي الاقتصادي والمالي للبنان والذي يتطلب تطبيق الاصلاحات المرتقبة من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.
كما تم التعبير عن ذلك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي انعقد في باريس في ١١ كانون الاول ٢٠١٩.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني”: أمامنا 4 أولويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.