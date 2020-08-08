كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأكدت في بيان أنها وبصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 2272020 وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الى وزارتي العدل والاشغال العامة والنقل بتاريخ 2472020 لإجراء المقتضى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مجلس الدفاع الاعلى: امن الدولة لم يرفع تقريرا لرئاسة الحكومة عن نيترات الامونيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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