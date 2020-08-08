- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
واللافت أن الأعدلد ترتفع بعد كثافة الدعوات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك تحت عنوان: علقوا المشانق. وهزّ بعد ظهر الثلاثاء انفجار مهول أدى إلى سقوط أكثر من 150 قتيل وأكثر من 5000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.
ويطالب الثوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ينزل الجميع بغضب، إذ إن النفوس مشحونة وغاضبة وحاقدة على سلطة فشلت في إدارة البلد خلال سنوات طويلة.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تجمع عدد من الثوار في وسط بيروت… علقوا المشانق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.