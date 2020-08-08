لبنان | تجمع عدد من الثوار في وسط بيروت… علقوا المشانق

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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واللافت أن الأعدلد ترتفع بعد كثافة الدعوات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

ويأتي هذا التحرك تحت عنوان: علقوا المشانق. وهزّ بعد ظهر الثلاثاء انفجار مهول أدى إلى سقوط أكثر من 150 قتيل وأكثر من 5000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.

ويطالب الثوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ينزل الجميع بغضب، إذ إن النفوس مشحونة وغاضبة وحاقدة على سلطة فشلت في إدارة البلد خلال سنوات طويلة.