لبنان | كتابان لعبود حفاظا على السلامة العامة في المنطقة المنكوبة

وطلب في الأول “بناء على المادة 205 معطوفة على المادتين 194و197 من القانون الرقم 1990/17، وبحيث تشهد المنطقة المنكوبة من جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت زحمة سير خانقة وتجمعات لأفراد ضمن الأحياء كافة الموجودة في المنطقة المذكورة، الأمر الذي قد يشكل خطرا على السلامة العامة، ويعيق أعمال فرق رفع الأنقاض والمهندسين الذين يقومون بإجراء الكشف الحسي على جميع الأبنية الموجودة ضمن المنطقة من القيام بالمهام المطلوبة منهم.

لذلك نكلفكم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف حركة مرور السيارات ضمن المنطقة المنكوبة، وعدم السماح للافراد بالتواجد بطريقة عشوائية وغير منتظمة، وذلك حفاظا على السلامة العامة”.

وطلب عبود في الكتاب الثاني “عملا بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194 و197 من القانون الرقم 1990/17، منع مرور السيارات والمشاة ضمن شارع غورو باستثناء قاطني الأبنية الموجودة ضمن الشارع المذكور وكل الفرق الهندسية ومتعهدي أعمال إزالة الردميات والترميم، وذلك بسبب وجود أبنية عدة متصدعة وتشكل خطرا على السلامة العامة”.