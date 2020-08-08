لبنان | غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: لا إصابات جديدة وحالات الشفاء 93

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما سجل تراجع لعدد حالات الحجر المنزلي الى 93 حالة، في الوقت الذي استقر فيه عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة على 39 حالة.

وقفز عداد كورونا في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ حيث ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس لتتعدى الـ200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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