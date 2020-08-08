لبنان | نقل جثة الشهيدة اليس باليان من مستشفى مشغرة الى برج حمود

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وهزّ بعد ظهر الثلاثاء انفجار مشين في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين.
ووصفت الصحافة العالمية الانفجار بـ”هيروشيما بيروت” كونه من أكبر الانفجارات التي مرّت على لبنان.
ووقع هذا الانفجار بسبب السلطة الحاكمة الفاشلة التي تتعاطى في الملفات السياسية والمعيشية والاقتصادية باستخفاف، وتركّز حصراً على المحاصصات والسرقة وسياسة الـ”مرّقلي لمرّقلك”.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة جداً حيث فقد عدد كبير من المواطنين عملهم، أضف إلى ذلك جائحة كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.