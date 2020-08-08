لبنان | النائب نديم الجميل عقب الاستقالة: لا مبرّر لوجودي في هذه المؤسسات الفاشلة

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وقال الجميل: “مَن سيقوم بالتحقيق بتفجير المرفأ؟ هل الجيش اللبناني الذي كان على دراية بما كان موجود في المرفأ وهو العاجز عن إصدار بيان لتوضيح ما حصل على الحدود الجنوبيّة؟”.

وتقدم النائب نديم الجميل عبر “تويتر” ظهر اليوم السبت باستقالته عقب التفجير المشين الذي هزّ مرفأ بيروت وأودى بحياة أكثر من 100 شخص وسقط أكثر من 5000 جريح ولا يزال المفقودين بالعشرات.

بدوره، تقدم رئيس كتلة الكتائب النائب سامي الجميل خلال إقامة دفن أحد القياديين في الحزب الذي استشهد إثر انفجار المرفأ باستقالته.

أيضاً، تقدمت النائب بولا يعقوبيان باستقالتها.