لبنان | المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي يرد على الإعلاميين المأجورين

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لم نكن في موضع أن نرد على بعض الإعلاميّين من أصحاب الأقلام المأجورة والأصوات الموتورة و لكن هم في بعض الأحيان يجبروننا على ذلك.
في زماننا هذا بات التفريق بين المهن صعبًا، فيكفي أن تتمتّع إحداهن ببعض الإمتيازات والمحسوبيّات لتعمل في مجال الإعلام، يكفي لمتسلّقة أن تكون مقرّبة من صاحب نفوذ لتصبح وجهًا على إحدى أهمّ الشاشات في الوطن العربي والدليل ما شاهدناه منذ ساعات مضت.
لتلك ” الصويحفية ” نقول : نحن لسنا بعض مجموعات “كان مفلّتنا ببيروت” نحن لبنانيّون مؤمنون بالوطن وحرّيته واستقلاله وأنتِ لست في موضعٍ يخوّلك بأن تهاجمي أحدًا وبالأخص من ليسوا على أهوائكِ لأنّه وببساطة القاصي والداني يعلم أسبابك. ونعذرك …
لذلك يا عزيزتي قبل مساسك بالشرفاء تريّثي و احذري فأقلامنا قادرة..
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.