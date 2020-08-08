لبنان | سفارة فرنسا: مساعداتنا تصل من دون أي عائق إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في بيان السفارة: “منذ الساعات الأولى للانفجار في مرفأ بيروت، حشدت فرنسا كل طاقاتها من أجل مساعدة لبنان واللبنانيين. تتوالى المساعدات الفرنسية على لبنان حتى هذا النهار من دون أي عائق. تم إنشاء جسر جوي حقيقي بين البلدين مع وصول طائرة فرنسية على الأقل يوميا إلى لبنان. تنقل هذه الطائرات بشكل خاص أدوية ولقاحات ومساعدات غذائية كما وتنقل خبراء في القطاعات التي حددها لبنان وفقا لاحتياجاته. ستبقى فرنسا صاغية إلى حاجات لبنان وستواصل تقديم المساعدات الضرورية للبنانيين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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