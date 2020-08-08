لبنان | عبد الصمد بعد لقائها سفير روسيا: دولة شقيقة وصديقة للبنان

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وشكرت عبد الصمد لروسيا سرعة دعمها منذ الساعات الأولى وتقديمها خمس طائرات، معتبرة أن “روسيا هي دولة شقيقة وصديقة للبنان الذي يمر بمرحلة حرجة حاليا”، آملة أن “يتخطاها سريعا بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة”.
زاسبكين
في المقابل، قال زاسبكين إنه بحث مع الوزيرة في آخر المستجدات وكيفية الافادة من الفرص للتغلب على الصعوبات القائمة. وأكد أن “محاولة تخطي الكارثة التي ألمت ببيروت تتطلب منا جهدا أكبر لانقاذ هذا البلد الرائع”.
يذكر أن روسيا قدمت فريق إنقاذ ومستشفى ميدانيا ومختبرا مجهزا ومواد غذائية إلى لبنان خلال الايام الماضية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.