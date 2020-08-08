لبنان | سفارة المغرب: 17 طائرة محملة بالمساعدات للمتضررين

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للتذكير، فقد بلغ حجم المساعدات حوالي ثلاثمئة 300 طن من المواد الغذائية الأساسية وعشرة (10) أطنان من المواد والتجهيزات الطبية وعشرة أطنان من المعدات اللوجستية التي تستعمل في الإيواء وإحدى عشر طنا من المعدات الطبية الخاصة حصريا بعلاج كوفيد 19.
هذا فضلا عن المستشفى الميداني الذي هو بصدد الاعداد للشروع في استقبال المصابين اللبنانيين في الانفجار، قصد العلاج.
وتمر عملية تسليم المساعدات بالمطار في ظروف أخوية يحضر مراسمها كل من سفير المملكة المغربية بلبنان محمد كرين وبعض المسؤولين الحكوميين اللبنانيين من وزارة الصحة ووزارة الخارجية والمغتربين”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.