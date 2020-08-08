لبنان | نواب الكتائب قرّروا الاستقالة من مجلس النواب

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وقال: “سننتقل الى المواطنة لاننا لن نقبل الا ان يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة”.

ودعا الجميّل كل الشرفاء الى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا الى اعادة الامانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون ان يفرض احد عليهم اي امر.