- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وكان قد وصل منذ قليل 22 صهريجًا عراقيًا إلى الحدود اللبنانية في المصنع محملة بـ800 الف ليتر من الغاز اويل في إطار المساعدات التي قدمتها الدولة العراقية للبنان، دعما للعاصمة بيروت في كارثتها إثر انفجار مرفأ بيروت والذي خلّف أضرارا جسيمة على كافة الصعد، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تحاول البحث عن المفقودين حتى الساعة وتقدر أعدادهم بالعشرات.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غجر: سيتم افراغ حمولة الهبة العراقية في معمل الزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.