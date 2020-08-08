لبنان | أبو الغيط لصوت بيروت انترناشونال: المجتمع الدولي سيضع الخطوط الارشادية التي تؤمن حصول الشعب اللبناني على حقه

وفي تصريح خاص لصوت بيروت انترناشونال أجاب أبو الغيط فيما إذا كان الثمن الذي دففعه اللبنانيين في 4 آب نتيجة إهمال أو اعتداء قال :” هناك تحقيق، وعندما سيصدر سنحكم على نتائجه.”

ولدى سؤاله عما إذا كانت ستشرف جامعة الدول العربية على توزيع المساعدات لعدم ثقة الشعب اللبناني بالحكومة، أجاب أبو الغيط لصوت بيروت انترناشونال:” أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يضع الخطوط الارشادية التي تؤمن أن يحصل الشعب اللبناني على حقه باستعادة التجديد والتأهيل”