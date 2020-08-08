لبنان | أبو الغيط لصوت بيروت انترناشونال: المجتمع الدولي سيضع الخطوط الارشادية التي تؤمن حصول الشعب اللبناني على حقه

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وفي تصريح خاص لصوت بيروت انترناشونال أجاب أبو الغيط فيما إذا كان الثمن الذي دففعه اللبنانيين في 4 آب نتيجة إهمال أو اعتداء قال :” هناك تحقيق، وعندما سيصدر سنحكم على نتائجه.”
ولدى سؤاله عما إذا كانت ستشرف جامعة الدول العربية على توزيع المساعدات لعدم ثقة الشعب اللبناني بالحكومة، أجاب أبو الغيط لصوت بيروت انترناشونال:” أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يضع الخطوط الارشادية التي تؤمن أن يحصل الشعب اللبناني على حقه باستعادة التجديد والتأهيل”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.