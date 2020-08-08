لبنان | استقالة سامي الجميل من مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاءت هذه الاستقالة عقب الفاجعة التي حلت على بيروت يوم الثلاثاء حيث أودى انفجار 2750 طن من نترات الأمونيوم إلى قتل أكثر من 150 شخص موقعا الالاف من الجرحى وعشرات المفقودين، وتدمير نصف العاصمة تقريبا والتي تتطلب إعادة إعمارها ما لا يقل عن 3 إلى 5 بلايين دولار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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