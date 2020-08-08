كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأكد الرئيس عون لرئيس وزراء بريطانيا أن:”التضامن الذي أبديتموه تجاه لبنان يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين ونأمل من مؤتمر الدعم غداً تمكّن لبنان من تجاوز محنته”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الرئيس عون تلقى اتصال من جونسون والذي أكد على إرسال مساعدات عاجلة للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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