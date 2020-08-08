لبنان | بنك بيمو: تخصيص 100 مليون دولار قروضا لاعادة بناء البيوت والمكاتب

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وقال في بيان: “في خضم حزننا على أحبائنا، وجرحى وطننا، والمفجوعين، ومنازلنا المدمرة، ليس الوقت لنرفض أو نفقد الأمل، تتقدم أسرة البنك بأحر التعازي لكافة اللبنانيين، متشاركة معهم أحزانهم ومعاناتهم”.
ولفت الى أن “البنك سيتحدى الواقع الأليم وسنثبت أنه يمكننا التضامن والتعاضد وسط المصاعب، بمساعدة أصدقائنا، سنتخطى هذه الأزمة وغيرها. ونتشبث ببياننا المنشور في بداية هذا العام أكثر من أي وقت مضى: “إن سنة 2020 هي سنة الشجاعة، ونرغب في أن نصبح مصدر أمل لجميع اللبنانيين حتى ننهض معا ونتغلب على الأزمة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.