لبنان | بلدية الخيام: إصابة عائلة وخضوع بقية الافراد للحجر

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأكدت البلدية أنها “تقوم بكل ما يلزم لمتابعة الأمر وحماية أهلنا في الخيام”، متمنية من الجميع التزام الإجراءات الصحية اللازمة وعدم التهاون في الوقاية وشروط التباعد الإجتماعي والابتعاد عن التجمعات ( عزاء، اعراس، مناسبات) وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة”، وطلبت من الأهالي “إبلاغنا بأية حالة مشتبه بإصابتها لمتابعتها على الفور”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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