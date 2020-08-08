لبنان | أبو الغيط من عين التينة: نأمل ان توافينا الدولة اللبنانية باحتياجاتها لكي نساهم

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وقال أبو الغيط:” نقلت للرئيس بري كل المساواة واستعدادنا الدائم لكل أنواع الدعم وتطرقت الى موضوع لجنة التحقيق وعرضت من جانبي أن تساهم الجامعة العربية باختيار شخصيات عربية بالمشاركة في هذا الصدد.”
وأضاف: “سأنقل الى وزراء الخارجية العرب كل ما شاهدته ووجهات النظر ونأمل ان توافينا الدولة اللبنانية باحتياجاتها لكي نساهم وسنبذل أكبر جهد للمساندة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.