لبنان | أبو الغيط من عين التينة: نأمل ان توافينا الدولة اللبنانية باحتياجاتها لكي نساهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وقال أبو الغيط:” نقلت للرئيس بري كل المساواة واستعدادنا الدائم لكل أنواع الدعم وتطرقت الى موضوع لجنة التحقيق وعرضت من جانبي أن تساهم الجامعة العربية باختيار شخصيات عربية بالمشاركة في هذا الصدد.”

وأضاف: “سأنقل الى وزراء الخارجية العرب كل ما شاهدته ووجهات النظر ونأمل ان توافينا الدولة اللبنانية باحتياجاتها لكي نساهم وسنبذل أكبر جهد للمساندة”.