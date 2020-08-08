لبنان | رامكو ناشدت المواطنين فصل الزجاج عن النفايات لتسهيل جمعها

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نجم هذا التوقف عن تراكم هائل للنفايات التي امتزجت بالزجاج والردميات المتبعثرة على الطرقات جراء الانفجار، مما أدى إلى تأخير ملموس لعملية جمع النفايات التي اختلطت بالزجاج، فاضطررنا إلى الاستعانة بالجرافات والرافعات الشوكية للتمكن من انتشال محتوى المكبات إذ أصبح من المستحيل انتشالها بالأيدي”.
وطلبت من المواطنين “التوقف عن رمي الزجاج في المكبات أو بقربها وخلطها بالنفايات، وأن يجمعوا الزجاج والردميات في مكان بعيد عنها لكي نتمكن من جمع النفايات بسرعة أكبر”، داعية الى ان “يتعاونوا معنا لكي يتسنى لنا التخلص من النفايات، ولمتعهدين آخرين جمع الزجاج والردميات بدورهم”.
وختمت مؤكدة أننا “سنعمل جاهدين، وبفضل تجاوبكم للنداء، على إعادة طرق بيروت وشوارعها نظيفة وخالية من النفايات خلال 48 ساعة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.