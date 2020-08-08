لبنان | 3 طائرات اليوم في مطار بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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كما تصل عند العاشرة والنصف مساء طائرة آتية من أرمينيا، على متنها مساعدات طبية وجراحية وأدوية.

وتصل اليوم أيضا الى المطار، طائرة آتية من كازاخستان على متنها فرق طبية.