لبنان | مذكرة من أكثر من 80 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي الى بومبيو دعما للبنان

وأيد موقعو المذكرة “دعم سياسات أميركية التي من شأنها توطيد العلاقات المتينة والراسخة بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان”، كما ايدوا “الدعم الاولي الذي تقدمت به الوكالة الأميركية الدولية للتنمية بنحو 15 مليون دولار أميركي في مثاية مساعدات إنسانية فورية للبنان”.

ودعا الموقعون الى “الإسراع في تقديم دعم إنساني إضافي للبنان، بالنظر الى التحديات التي يواجهها لا سيما في المجال الصحي وتفاقم الازمة الاقتصادية، بما في ذلك المساعدات الطبية وكل ما من شأنه المساهمة في معالجة الجرحى، بالتوازي مع الاهتمام الأميركي المتواصل في دعم استقرار لبنان وسيادته”.

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وأشارت المذكرة الى أنه “بالنظر الى الاضرار الجسيمة التي تسبب بها الانفجار في مرفأ بيروت، وبسبب فقدان نحو 80 % من مخزون القمح والحبوب في إهراءات المرفأ، فان الالتزام الأميركي بمساعدة الشعب اللبناني من شأنه أن يسهم في تعويض الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات ودعم استقرار لبنان والمنطقة”.

وشددت المذكرة أيضا على “وجوب مواصلة البحث في كيفية متابعة مختلف أوجه الدعم الأميركي للبنان بما من شأنه أن يؤكد الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان”، مع تجديد “الدعم الكامل للبنان مستقر ومستقل وديموقراطي وسيد”.

وختم الموقعون على المذكرة داعين الى “بحث الإدارة الأميركية على مضاعفة المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة تداعيات انفجار بيروت”.