لبنان | تقلبات جوية..وأمطار خفيفة محتملة

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٧ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب فيما الاجواء مشمسة في الداخل

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨

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طقس اليومين المقبلين:

الأحد: انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي.

الاثنين: انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا مستقرة بين ٢٣ و ٣٠ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي.