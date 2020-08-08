لبنان | أبو الغيط من قصر بعبدا: سنعمل على نقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي

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وأضاف:”هناك احساس كبير بالتضامن مع شعب لبنان وقلت للرئيس إنكم أقوياء رغم الكارثة الكبرى وأبلغته استعدادنا بالمساعدة والدعم بما هو متاح لدينا، واستمعت الى تقرير من فخامة الرئيس هناك الان اكتفاء بالمواد الطبية.”

وأشار:”سنعمل على نقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدوليوننوي أن نطرح بندا جديدا على جدول اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدعم المستمر والدائم للبنان، وننتظر ما سوف يأتينا من الحكومة اللبنانية احتياجاتها وأفكارها”.