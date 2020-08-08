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وأضاف:”هناك احساس كبير بالتضامن مع شعب لبنان وقلت للرئيس إنكم أقوياء رغم الكارثة الكبرى وأبلغته استعدادنا بالمساعدة والدعم بما هو متاح لدينا، واستمعت الى تقرير من فخامة الرئيس هناك الان اكتفاء بالمواد الطبية.”
وأشار:”سنعمل على نقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدوليوننوي أن نطرح بندا جديدا على جدول اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدعم المستمر والدائم للبنان، وننتظر ما سوف يأتينا من الحكومة اللبنانية احتياجاتها وأفكارها”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أبو الغيط من قصر بعبدا: سنعمل على نقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.