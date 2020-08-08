لبنان | بلدية بيروت تخصص قطعة أرض لجمع الحطام والزجاج لإعادة التدوير

بالتعاون مع مبادرة حسن الجوار في الجامعة الأمريكية في بيروت، وشركة التنمية ش.م.ل.، وجمعية آركنسيال، ومبادرة إعادة تشجير لبنان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، وبالشراكة مع Nestle وSpinneys وDiageo وReel-ly. حيث سيتم جمع الحطام والزجاج والأثاث المتضرر والإلكترونيات والمخلفات الكهربائية وفرزها من أجل إعادة تدويرها، كذلك سيتم استعمال الحطام والزجاج غير القابل لإعادة التدوير لإعادة تأهيل مواقع كساراتنا”.

ووجهت البلدية نداء لكل من يزيل الأنقاض، سواء ضمن مجموعات منظمة أو منظمات غير حكومية أو مبادرات شخصية، متمنية عليهم “فرز الزجاج وجمعه في أكياس منفصلة عن جميع المواد الأخرى، لأن هذا سوف يسهل في شكل كبير عملية إعادة التدوير. ولأولئك الذين يقومون بنقل الحطام والزجاج، يرجى عدم رميها في حاويات النفايات، وأخذها إلى الأرض التابعة لبلدية بيروت، الكرنتينا، مقابل مطاحن باكاليان”.