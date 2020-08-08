لبنان | أبو الغيط من المطار: الجامعة العربية بأمرة لبنان

وكان في استقباله على أرض المطار، ممثل رئيس الجمهورية المستشار أسامة خشاب من وزارة الخارجية اللبنانية، سفير مصر ياسر علوي، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، سفير الجامعة العربية في لبنان عبد الرحمن الصلح، المستشارة عبير علي والدبلوماسي علي الديراني من مراسم وزارة الخارجية.

ومن المطار، قال أبو الغيط: “جئنا لنتضامن ولنقدم تعازينا مع لبنان واللبنانيين، ولنقول لهم أن الجامعة العربية بأمرة لبنان وكل ما يطلبه من احتياجات، ولدي رضى عن التفاعل العربي تجاه لبنان، وانا على مدى 3 أيام شاهدت الأذى الذي لحق بلبنان”.