كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:23 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن النائب ميشال ضاهر البيان الآتي: أمام هذه الكارثة الانسانية وانسجاماً مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي، وأمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيدًا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن. على ان يليها الاستقالة من مجلس النواب اذا فشلنا في التغيير. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | انشقاق نائب عن “الكتلة العونية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.