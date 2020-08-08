لبنان | الأمم المتحدة: لم نتلق أي طلب للتحقيق في انفجار بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لم تتلق أي طلب للتحقيق في الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تحقيق دولي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين “سنكون على استعداد للنظر في مثل هذا الطلب إذا تلقينا طلبا. ومع ذلك، لم نتلق أي شيء من هذا القبيل”.

ويمكن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح تحقيق إذا أجازت هيئة تشريعية تابعة للأمم المتحدة مثل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ذلك.