لبنان | بالفيديو: هجوم عنيف من مذيعة الـ CNN على باسيل: دعوتك لأنك تمثل فساد السلطة الحاكمة

هجوم عنيف شنته مذيعة قناة الـ CNN على وزير الخارجية جبران باسيل، حيث أكدت له ان دعوته لبرنامجها ليس لانه يمثل اللبنانيين، بل كما قالت “في الواقع لأنك لا تمثلهم، بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل محاباة الأقارب وفساد السلطة الحاكمة التي أغرقت البلد في حفرة من اليأس”.

واضافت “دعوتك كرئيس كتلة برلمانية وصاحب نفوذ كبير في الحكومة، وبصفتك المشرف على وزارة أغرقت البلاد في نصف الدين العام ومنعت الكهرباء عن اللبنانيين لأكثر من عشرين ساعة في النهار، دعوتك إلى هنا لأسألك، متى تنوي تحمل مسؤوليتك الشخصية والمهنية عن أزمة اليوم”؟

ما حصل مع باسيل ذكّر بما تعرض له خلال مشاركته في مقابلة إعلامية أثناء حضوره منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث ارتبك من الأسئلة التي وجهتها له محاورته هادلي غامبل المذيعة في قناة “سي إن بي سي” الأمركية، حيث سألته غامبل “كيف وصلت إلى هذا المنتدى؟ هل أتيت على متن طائرة خاصة؟”

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وبدت علامات التعجب على باسيل الذي كرر سؤال محاورته قبل أن يجيبها “ببساطة لقد جئت على نفقتي الخاصة… عادة ما تنتشر الشائعات والأكاذيب في هكذا مسائل. لكن اعتدت على ذلك. وفي الحقيقة لم أكلف خزينة الدولة قرشا واحدا”.

ولم تكتف المذيعة بتلك الإجابة فأتبعتها بسؤال آخر “كيف يمكن لوزير لبناني يتقاضى 5 آلاف دولار شهريا أن يستأجر طائرة خاصة؟ هل هي من أموال العائلة؟” فرد باسيل: “كلا، إنها هدية من صديق، لقد أتيت بدعوة إلى هنا”. وعلقت المذيعة بنبرة ساخرة: “أتمنى أن أحظى بأصدقاء مثل هؤلاء”.

عندها تدخلت سيغريد كاغ، وزيرة التجارة الهولندية والمنسّقة الخاصّة السابقة للأمم المتحدة في لبنان، فقالت: “عندما نكون في الحكومة يُمنع علينا أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء”. وتابع باسيل قائلا: “أبلغت منظمي المنتدى بأني لن أكون في المنصب عند انعقاد المؤتمر لكنهم أصروا على استضافتي”.

وخلال الحوار بين الوزير والمذيعة، أكدت في أكثر من مناسبة أن الكثير من اللبنانيين لا يرغبون به كممثل لبلدهم في دافوس.