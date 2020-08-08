لبنان | مشيخة العقل: نأسف لاستخفاف البعض بقدرة الوباء على نقل العدوى

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لذلك، ومن حيث أن رجال الدين هم قدوة في مجتمعهم، فإنَّنا نرى وجوب التذكير والأخذ بقواعد الوقاية المجمع على فاعليتها والالتزام بما يلي:
– الامتناع الكلي عن السلام بالأيدي.
– وجوب ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي في اللقاءات والمناسبات.
– سواس المجالس والخلوات، كل في موقعه، مسؤول عن اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة اخوانه ومجتمعه، بما فيها تعليق الصلوات الجامعة في حال عدم الالتزام بدرجات الحيطة والحذر.
– عدم الانتقال من مجلس القرية الى قرية اخرى الا لضرورة ما، والتشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية.
– الموظفون والعاملون في المؤسسات العامة والخاصة لطائفة الموحدين الدروز والاشخاص الذين طبيعة عملهم تعرضهم لأي مخاطر من نقل العدوى لهم وللغير، يمنع عليهم من المشاركة بأية اجتماعات دينية او اجتماعية على اختلافها.
– الاختصار الكلي في المآتم والأفراح.
إن الأخذ بمقتضيات التعقل وحسن التَّدبير والحفاظ على سلامة الجسم ونظافته وبراءة الذمة، في ذلك هي أبعاد إيمانيَّة لا يجوز فصلها عن واجبات المؤمن تجاه نفسه وعائلته ومجتمعه، والحمد لله في كل حال”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.