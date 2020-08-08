لبنان | هل يشهد لبنان استقالات نيابية جماعية غداً؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:23 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضافت المعلومات ان “نواب حزب الكتائب الثلاثة يتجهون لإعلان استقالتهم من المجلس النيابي وغداً سيتخذ القرار في اجتماع صباحي للمكتب السياسي للحزب”. هذا وأفاد الإعلامي طوني خليفة، ان “هناك معلومات عن احتمال الاعلان غدا عن استقالة مجموعة نواب، بعضهم ينتمون الى كتلة ولكن ليس كتلة المستقبل”. وتابع عبر “تويتر”، ان “ظهر غد لناظره قريب”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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