كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 01:23 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشكر رئيس البلدية المحامي عاطف منصور الوفد الروسي الذي زار مبنى البلدية على “لفتته الإنسانية هذه”، آملا أن “تستمر هذه العلاقة وتتطور لما فيه خدمة أهلنا في برج البراجنة وفي الضاحية الجنوبية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية برج البراجنة: فحوصات مجانية في المستشفى الميداني الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.