كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وخضع الضاهر للتحقيق في مقر الشرطة العسكرية في الريحانية. وفي المعلومات أن المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي أوقف بعد التحقيق معه من الشرطة العسكرية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر النهار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد التحقيق معه لـ6 ساعات… خوري يوقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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