لبنان | بهاء الحريري لـ”سكاي نيوز”: المطار ومرفأ بيروت خاضعان لـ”حزب الله”…. سأساعد الشعب اللبناني بكل الوسائل الممكنة

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رأى الشيخ بهاء الحريري انّ “المطار ومرفأ بيروت خاضعان لحزب الله وبالتالي عليه الاجابة عن ماذا حصل في مرفأ بيروت”.

وقال الحريري في حديث لـ”سكاي نيوز”: “نريد اليوم بعد الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت ان نعرف السبب وراء هذا الحادث من خلال تحقيق دولي”.

وتابع: “أثق بجهات التحقيق الدولية واطلب منها حل المسألة التي استجدّت في لبنان مع الانفجار الكبير الذي ضرب العاصمة والمرفأ”.

وعن امكانية وجود هجوم في خلفية انفجار المرفأ كما يقول البعض، يؤكّد الحريري انّ يمكن لاي شخص ان يحلّل ويقدّم التصورات، لكن الاهم هو نتيجة التحقيقات الشفافة التي نطالب بها عبر جهات دولية مستقلّة وموثوقة.

واضاف: “سأساعد الشعب اللبناني بكل الوسائل الممكنة وسأفعل ما بوسعي للوقوف إلى جانبهم، وكما تغلب هذا الشعب على الحرب الأهلية سيتغلب على المصاعب الحالية”.