لبنان | توقيف مرعي وقريطم رهن التحقيق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وهزّ انفجار مشين بعد ظهر الثلاثاء في مرفأ بيروت وأودى بحياة أكثر من 100 شخص وأصاب أكثر من 5000 شخص ولا يزال هناك عشرات المفقودين. وتقع المسؤولية الكاملة على السلطة السياسية الفاشلة التي سارت بنهج المحاصصة وسياسة النهب والسرقة وخذل الناس وهدم مؤسسات الدولة والكذب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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