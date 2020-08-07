لبنان | بالفيديو – جبل مشغرة يحترق… وأبناء المنطقة: ساعدونا!

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ولاحقا اتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الاسلامية والبلدية ومتطوعون.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بارسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.