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ولاحقا اتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الاسلامية والبلدية ومتطوعون.
وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بارسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو – جبل مشغرة يحترق… وأبناء المنطقة: ساعدونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.