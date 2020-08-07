لبنان | بلدية القاع: نتائج الفحوص جميعها سلبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشكرت البلدية الهيئات الصحية والصليب الأحمر وفرق وزارة الصحة وفريق الترصد الوباءي وطبيب القضاء، وخلية الأزمة في القاع على جهودهم، ووجهت “التحية لأبناء القاع الذين كانوا دائما على مستوى عال من المسؤولية، في تجاوبهم وتعاونهم لما فيه مصلحة القاع ومصلحتهم”، مؤكدة “الاستعداد للتعاون وتقديم الخدمة لكل من يضع نفسه في الحجر وعند اي طارئ”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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