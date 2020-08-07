كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشارت إلى أن المصابين يخضعان للحجر المنزلي، كما يلتزم أهالي البلدة بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع والتباعد الإجتماعي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اصابتان في بلدة بحبوش ونتائج المخالطين سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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